Трансферная стоимость Миранчука упала на 3 миллиона евро

Опубликованы обновленные данные о рыночной стоимости футболистов в чемпионате Италии. По оценке сайта Transfermarkt цена на полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука снизилась с 12 до 9 миллионов евро.
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