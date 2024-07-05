Во Франции заявили, что Макрона заставили исчезнуть с глаз публики

Global Look Press/Roberto Monaldo/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться в публичном поле по рекомендации его партии "Возрождение", которая выразила беспокойство негативным образом, который создал своими высказываниями французский лидер.
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