«Перед тем, как подписывать, у нас принято прочесть»: Зеленский отказался отдать США половину украинских недр

Журналист The Washington Post Джош Рогин в социальной сети X. Сообщмет, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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