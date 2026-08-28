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В Париже состоялись первые крупные дебаты кандидатов в президенты

В Париже состоялись первые крупные дебаты кандидатов в президенты

Крупное мероприятие, организованное в Париже «движением предприятий Франции» (MEDEF), позволило семи кандидатам в президенты представить свои экономические программы, 27 августа пишет французская газета 20 Minutes.

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