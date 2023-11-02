Иран и Россия призвали к немедленному перемирию в секторе Газа

Озабоченность убийством мирных жителей в Газе выразили представители Ирана и России, 1 ноября сообщает информагентство Mehr, Встреча спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и старшего советника министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгаром Хаджи прошла в Тегеране.