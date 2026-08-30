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Спорт Уик-Энд

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В марте ЭСК признала ошибкой назначение пенальти на Кондакове, и сейчас в мяч не сыграл никто – экс-арбитр ФИФА

В марте ЭСК признала ошибкой назначение пенальти на Кондакове, и сейчас в мяч не сыграл никто – экс-арбитр ФИФА

«Эпизод в матче «Зенита» с назначенным пенальти в ворота «Факела» непростой, - заявил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

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