Центр водных развлечений может появиться в Чемошурском лесу Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Чемошурском лесу Ижевска планируют создать центр водных развлечений. Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении соответствующего земельного участка инвестору.
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