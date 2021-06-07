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Социальный маневр поможет перенаправить на нуждающихся сотни миллиардов

Социальный маневр поможет перенаправить на нуждающихся сотни миллиардов

Социальное казначейство повысит адресность десятков миллиардов рублей, направляемых на поддержку граждан.

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Геннадий Загуменов
значит будут грабить
Konstantin Петров
За всем этим словоблудием о прекрасном будущем и логопедическими конструкциями типа "отрицательный рост", "социальное казначейство" , "зеленая экономика" и пр. бред стоит зачаровывание людей и отвлечении их от наблюдения за руками шулера. Пока народ с восторгом наблюдает за гипнотическим волчком под брутальные речи верховного мага, у них активно шарят по карманам и привязывают к стулу.
Вячеслав Долинин
Значит кого-то лишат социальной поддержки. И уж явно не олигархов.
Konstantin Петров
А те и так на полном Государственном обеспечении

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