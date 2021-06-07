Социальный маневр поможет перенаправить на нуждающихся сотни миллиардов

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаСоциальный маневр поможет перенаправить на нуждающихся сотни миллиардовСоциальное казначейство повысит адресность десятков миллиардов рублей, направляемых на поддержку граждан.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий Загуменовзначит будут грабитьKonstantin ПетровЗа всем этим словоблудием о прекрасном будущем и логопедическими конструкциями типа "отрицательный рост", "социальное казначейство" , "зеленая экономика" и пр. бред стоит зачаровывание людей и отвлечении их от наблюдения за руками шулера. Пока народ с восторгом наблюдает за гипнотическим волчком под брутальные речи верховного мага, у них активно шарят по карманам и привязывают к стулу.ВДВячеслав ДолининЗначит кого-то лишат социальной поддержки. И уж явно не олигархов.Konstantin ПетровА те и так на полном Государственном обеспеченииКомментировать
Свежие комментарии