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Регионы России

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Банк России стал крупнейшим мировым продавцом золота в июле

Банк России стал крупнейшим мировым продавцом золота в июле

Банк России в июле 2026 года стал крупнейшим среди мировых центральных банков (ЦБ) продавцом золота, реализовав 6 тонн драгоценного металла.

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