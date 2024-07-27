«Сорвал операцию украинских спецслужб в России»: Новые подробности звонка Белоусова в Минобороны США

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале со ссылкой на газету New York Times раскрыл новые детали звонка министра Обороны России Андрея Белоусова своему американскому коллеге Ллойду Остину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии