ТАСС: президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран задержан в Москве

О задержании предпринимателя Эдуарда Тарана сообщили источники в его окружении. «Его задержали в Москве, там все следственные действия будут проходить, в Новосибирск его не привезут», – сообщил собеседник ТАСС.
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