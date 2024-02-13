В ЕС задумались о создании «Небесного щита»

РИАМО - 13 фев. В ЕС могут заменить американские системы ПВО на собственные программы защиты территорий стран, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Европейского парламента Катарины Барли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии