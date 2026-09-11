Welt: Мерц опозорил ХДС после выборов в немецком бундестаге

Фридрих Мерц разочаровал ХДС своим выступлением в немецком бундестаге после выборов. Канцлер пытался критиковать успех АдГ, несмотря на их победу в Саксонии-Анхальт и возможно предстоящее предпочтение в Мекленбурге-Передней Померании.
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