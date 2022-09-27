ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

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Оказывается Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не хотел слушать

Оказывается Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не хотел слушать

Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не услышал Тогда, в сентябре 1942 года, все усилия высшего немецкого военного командования были направлены на исполнение приказов Гитлера по скорейшему захвату Сталинграда.

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