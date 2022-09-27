Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не услышал Тогда, в сентябре 1942 года, все усилия высшего немецкого военного командования были направлены на исполнение приказов Гитлера по скорейшему захвату Сталинграда.
Популярные статьи
- Оказывается Фридрих Паулюс еще в сентябре 1942 года предупреждал о возможном окружении своей армии, но тогда его никто не хотел слушать
- – Ну, стреляй же, гад! – крикнул старший лейтенант Зайцев фашисту, когда тот направил на него свой автомат. Чем все закончилось
- Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве
Свежие комментарии