VG Vasily Golov Сами пленные говорят о накуренности солдат ВСУ.Невменяемые новички.Им не бои нужны и покои.

лл лина любимцева Международная жидва, везде просочившаяся и захватившая власть во всем Мире, ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ УКРАИНЦЕВ!! Заодно уничтожает сейчас и палестинцев. Чтобы никто больше не претендовал на земли уже бывшей ПАЛЕСТИНЫ!!