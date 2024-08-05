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«Американцы превратили Украину в нарко-хаб» – врач-нарколог

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сами пленные говорят о накуренности солдат ВСУ.Невменяемые новички.Им не бои нужны и покои.
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18 час.
лл
лина любимцева
Международная жидва, везде просочившаяся и захватившая власть во всем Мире,  ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЕТ УКРАИНЦЕВ!!  Заодно  уничтожает сейчас и палестинцев. Чтобы никто больше не претендовал на земли уже бывшей ПАЛЕСТИНЫ!!
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16 час.
Регина Толстоброва
Хохлы были не против , чтобы американцы у них делали, что хотели. Сами просили денег у них  на все это безобразие.
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14 час.

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