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Аргументы и Факты

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Главная цель Запорожья окружена, ВСУ конец: главная новость СВО 16 сентября

Главная цель Запорожья окружена, ВСУ конец: главная новость СВО 16 сентября

Ранним утром 16 сентября, в промежутке с 04:30 до 06:15, по позициям формирований ВСУ в окрестностях Орехова было нанесено не менее 12 точечных ударов авиабомбами с УМПК.

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