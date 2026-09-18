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Царьград

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Путин открыл финал конкурса "КАРДО" во Владивостоке

Путин открыл финал конкурса "КАРДО" во Владивостоке

На острове Русском прошел финал конкурса "КАРДО", собрав более 500 участников из 69 стран. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и президент Владимир Путин отметили важность события для уличной культуры.

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