Военное обозрение

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Британская пресса: США готовят передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном

Британская пресса: США готовят передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном

Вслед за первыми танками M1 Abrams Украина получит и снаряды с обедненным ураном для них, администрация Джо Байдена готовится объявить о новом пакете военной помощи, в который эти самые боеприпасы войдут.

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