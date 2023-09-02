Британская пресса: США готовят передачу Украине танковых снарядов с обедненным ураном

Вслед за первыми танками M1 Abrams Украина получит и снаряды с обедненным ураном для них, администрация Джо Байдена готовится объявить о новом пакете военной помощи, в который эти самые боеприпасы войдут.
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