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Прошли съёмки. Завяла любовь Тома Круза к Хейли Аттуэлл

Не прошло и года, как закончился роман Тома Круза с коллегой Хейли Аттуэлл. Голливудская и британская звезды экранов, с 20-летней разницей в возрасте, радовали поклонников своим романом на протяжении съемок последней части франшизы о Итане Ханте.

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