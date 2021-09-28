Прошли съёмки. Завяла любовь Тома Круза к Хейли Аттуэлл

Не прошло и года, как закончился роман Тома Круза с коллегой Хейли Аттуэлл. Голливудская и британская звезды экранов, с 20-летней разницей в возрасте, радовали поклонников своим романом на протяжении съемок последней части франшизы о Итане Ханте.