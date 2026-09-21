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Gold

Gold

Gold Gold Futures COMEX:GC1! fawziearn Gold prices edged lower toward $4,350 on Monday, pressured by a stronger US dollar and profit-taking after last week’s rally, while investors continued to monitor developments in the Middle East.

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