Gold Gold Futures COMEX:GC1! fawziearn Gold prices edged lower toward $4,350 on Monday, pressured by a stronger US dollar and profit-taking after last week’s rally, while investors continued to monitor developments in the Middle East.
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