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Закон, порядок, государство

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Жительница Кисловодска стала фигуранткой уголовного дела за нападение на сотрудницу вокзала в Пятигорске

В Ставропольском крае в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Пятигорск обратилась сотрудница транспортной безопасности, которая сообщила о том, что во время исполнения служебных обязанностей в вестибюле вокзального комплекса неизвестная женщина ударила её кулаком по лицу.

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