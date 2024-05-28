Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    "Кинжал" прилетел...
  • No Name
    Не хотят долго жить, пусть едут"Кинжал" прилетел...
  • Нина Лубенкова
    Что то не так действительно в этом деле!!Считаю боевой генерал достоин того, что бы находиться под домашним арестом!!"Восстание" генер...

Архангельские хирурги впервые провели уникальную операцию Уиппла

Архангельские хирурги впервые провели уникальную операцию Уиппла

В Архангельской областной клинической больнице впервые прошла операция УипплаВ Архангельской областной клинической больнице впервые была выполнена операцию Уиппла, или гастропанкреатодуоденальная резекцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх