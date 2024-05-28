Архангельские хирурги впервые провели уникальную операцию Уиппла

В Архангельской областной клинической больнице впервые прошла операция УипплаВ Архангельской областной клинической больнице впервые была выполнена операцию Уиппла, или гастропанкреатодуоденальная резекцию.
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