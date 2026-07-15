Искусственный интеллект становится частью операционной модели банков

Искусственный интеллект (ИИ) перестает быть точечным экспериментом и становится основной перестройки операционной модели банков с перераспределением ролей между сотрудниками, системами автоматизации и ИИ-агентами.
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