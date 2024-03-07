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Дача вспыхнула в Карелии

В Питкярантском районе пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме В среду в 12 часов 24 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Леппясилта.

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