Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Завершено следствие по делу экс-руководителя ГВСУ Белкова

Завершено следствие по делу экс-руководителя ГВСУ Белкова

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного военно-строительного управления Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра.

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