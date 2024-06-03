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Дипломат Гаврилов: на Украине действуют 14 американских ДРГ

Дипломат Гаврилов: на Украине действуют 14 американских ДРГ

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на территории Украины находятся 14 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) США.

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