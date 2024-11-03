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Царьград

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В Финляндии закрыли музей Ленина незадолго до юбилея: что дальше?

В Финляндии закрыли музей Ленина незадолго до юбилея: что дальше?

Что будет располагаться в здании бывшего музея Ленина в Финляндии, расскажет «Царьград».Сегодня, 3 ноября, в Финляндии в Тампере закрыли музей Ленина.

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