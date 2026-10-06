На Госуслугах появятся зелёная и красная кнопки. При нажатии на красную банкам будет подаваться сигнал о мошенничестве.
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