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Царьград

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Магнитная буря 9 октября: к Земле приближаются облака плазмы

Магнитная буря 9 октября: к Земле приближаются облака плазмы

Астрофизики сообщили о крупных вспышках на СолнцеНа Солнце произошли две крупные вспышки, облака плазмы движутся в сторону Земли.

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