«У органов безопасности нет простых задач». С праздником, товарищи!

Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) с профессиональным праздником - Днём работника органов безопасности.
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