Иван Демидов: «Моя мечта – играть в НХЛ, все для этого сделаю, ничто меня не остановит»

«Монреаль» выбрал 18-летнего российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Главный тренер СКА Роман Ротенберг, говоря о развитии Демидова, заявил, что «нет смысла ехать в четвертое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги.