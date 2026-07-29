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Бителло: «Не стал фанатом борща, не смог бы есть каждый день. Водку никогда не пробовал – не люблю алкоголь, пью очень редко»

Полузащитник « Динамо » Бителло рассказал, что никогда в жизни не пробовал водку. – Полюбил русскую кухню? – Я пробовал борщ и несколько других блюд местной кухни.

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