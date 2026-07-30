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Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Анна Седокова ответила на обвинения в пошлости: «Наслаждаюсь этим»

Анна Седокова ответила на обвинения в пошлости: «Наслаждаюсь этим»

Анна Седокова резко ответила подписчику, который обвинил её в пошлости. «В этом вся ваша суть, Анна. Вы пытаетесь играть недотрогу, девушку, которой важна душа, родство душ, пытаетесь избавиться от образа ш***», — написали ей в директ.

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