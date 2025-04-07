Мощность Switch 1 сравнили со Switch 2, новый трейлер Marathon, Трамп мешает Nintendo…

Nintendo опубликовала интервью с президентом FromSoftware Хидэтакой Миядзаки, немного информации о чипе Switch 2 от Nvidia, Трамп отложил предзаказы Switch 2 в Америке, Bungie вспомнила про Marathon, композитор Cult of the Lamb ушёл из жизни, трансляцию Nintendo Treehouse: Live — Nintendo Switch 2 заспамили, инсайдеры о Titanfall 3.