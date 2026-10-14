"Сибирская концессионная компания" уже заявила о намерении обжаловать решение.Арбитражный суд отказал "Сибирской концессионной компании" (входит в ГК "ВИС") в продлении срока завершения строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске до 6 декабря 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Надежда Бабкина и...
- Ч Иеромонах Филарет...
- АМ Mash: Жительница ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым