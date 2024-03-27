Краснов: Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 предприятий ВПК ФОТО: FLICKR.COM Согласно заявлению генерального прокурора Игоря Краснова в интервью «Коммерсанту», с 2023 года через суд возвращены в собственность государства 15 стратегических предприятий, общая стоимость которых превышает 333 миллиарда рублей.
Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов
Комментарии
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Иван Щукин
Хорошо бы чтоб прокуратура проверила одно, из множества предприятий в Самаре, на "правильность" прихватизации Куйбышевского авиационного завода кинув многотысячный коллектив завода за забор и которые, большинство из них, вложили свои ваучеры в покупку акций своего завода, при полнейшем содействии тогдашних властей Самарской области! Это был завод выпускающий несколько самолётов в месяц знаменитых на то время ТУ-154 и которые закупались многими странами мира и который был самым надёжным на то время!
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15 час.
Астон Мартин
приватизация оборонных предприятий - это вражеский акт
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15 час.
Сергей Сарматов
Представляю, в каком состоянии сейчас эти заводы...
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8 час.
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