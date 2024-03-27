Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов

Иван Щукин

Хорошо бы чтоб прокуратура проверила одно, из множества предприятий в Самаре, на "правильность" прихватизации Куйбышевского авиационного завода кинув многотысячный коллектив завода за забор и которые, большинство из них, вложили свои ваучеры в покупку акций своего завода, при полнейшем содействии тогдашних властей Самарской области! Это был завод выпускающий несколько самолётов в месяц знаменитых на то время ТУ-154 и которые закупались многими странами мира и который был самым надёжным на то время!