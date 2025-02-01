ANSA: Новые вспышки чумы свиней – чрезвычайная ситуация на севере и в центре страны

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает о подтверждении наличия вируса африканской чумы свиней (АЧС) в пробах, взятых у домашних свиней в двух непрофессиональных хозяйствах в населенном пункте Попештий-де-Сус Дрокиевского района и селе Чимишены Криулянского района.