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Земля

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Кто на самом деле покупает недвижимость сегодня: 7 портретов реальных покупателей

Кто на самом деле покупает недвижимость сегодня: 7 портретов реальных покупателей

Когда я слышу разговоры о том, что цены на недвижимость вот-вот рухнут, а рынок держится исключительно на жадности застройщиков, мне всегда хочется задать один простой вопрос: а вы пробовали посмотреть на ситуацию глазами тех, кто прямо сейчас оформляет сделки? За сухими цифрами аналитики и громкими заголовками скрываются живые люди со своей логикой, страхами и потребностями.

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