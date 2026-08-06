Кто на самом деле покупает недвижимость сегодня: 7 портретов реальных покупателей

Когда я слышу разговоры о том, что цены на недвижимость вот-вот рухнут, а рынок держится исключительно на жадности застройщиков, мне всегда хочется задать один простой вопрос: а вы пробовали посмотреть на ситуацию глазами тех, кто прямо сейчас оформляет сделки? За сухими цифрами аналитики и громкими заголовками скрываются живые люди со своей логикой, страхами и потребностями.