Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Мария Магдалена»

С нами не соскучишься!

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org Кумиром молодежи 1980-х гг. была знаменитая европейская поп-певица Сандра, которая сначала выступала в составе группы «Арабески», а затем занялась сольной карьерой.