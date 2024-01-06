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Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Мария Магдалена»

Легенды 1980-х: Куда пропала исполнительница хита «Мария Магдалена»

Одна из самых популярных певиц Европы 1980-х гг. | Фото: 24smi.org Кумиром молодежи 1980-х гг. была знаменитая европейская поп-певица Сандра, которая сначала выступала в составе группы «Арабески», а затем занялась сольной карьерой.

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