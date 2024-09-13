На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур обсуждаются вопросы развития культуры

Санкт-Петербург, 12 сентября /Синьхуа/ -- С 11 по 14 сентября в Санкт-Петербурге проходит международный форум объединенных культур, в ходе которого обсуждается ряд вопросов, связанных с актуальными вызовами и перспективами развития в сфере культуры.