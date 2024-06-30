Дагестанский русофоб затравил русского врача, и местные власти его поддержали. Был бы русский царь, такого бы не было

Тг-канал Ридовка сообщил об этой новости: "В Дагестане радикальный блогер затравил русского врача за то, что она якобы отказалась принимать девушку в никабе — при этом доказательств тому, что отказ произошел из-за одежды, нет.
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