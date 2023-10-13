Новые перила не пришлись по вкусу жильцов старого дома в Смоленске

Местные жители не оценили яркую конструкцию на фоне обшарпанного стен Смоленский депутат Дмитрий Новиков рассказал в социальных сетях о новых перилах, которые установили на крыльце одного из подъездов дома на Маршала Еременко.
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