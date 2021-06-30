Кому принадлежит азербайджанская нефть

Она уже принадлежит не народу Азербайджана, и даже не Турции Эрдогана. Что бы разобраться в вопросе принадлежности «чёрного золота» Азербайджана и не свалиться в написание нечитаемого по объёму и пафосу талмуда, давайте сперва расставим декорации.