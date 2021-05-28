На развитие водородного и электротранспорта выделят 180 млрд рублей

На развитие водородного и электрического транспорта в России выделят более 180 млрд рублей, в том числе 154 млрд рублей поступят из федерального бюджета и 26,1 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния, передает телеканал «Известия».
На развитие водородного и электрического транспорта в России выделят более 180 млрд рублей, в том числе 154 млрд рублей поступят из федерального бюджета и 26,1 млрд рублей — из Фонда национального благосостояния, передает телеканал «Известия».
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