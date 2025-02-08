В ГАИ раскрыли, когда правило помехи справа не работает при повороте налево

Все автомобилисты прекрасно помнят, что правило «помехи справа», закреплённое в пункте 8.9 ПДД, требует уступать дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, если порядок проезда не установлен явно с помощью знаков или разметки.
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