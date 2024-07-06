Один – нападает, второй – покрывает. Мигранты в России начали атаковать православные храмы: наказывать их не будут

Одиссей

"Известно ли вам, к примеру, что потребность в строителях, среди которых преимущественно мигранты, ограничивается для РФ цифрой 400 тысяч работников. Эту данные в ходе Петербургского международного юридического форума привел руководитель СКР Бастрыкин." Тут есть немаловажный нюанс... Есть такое понятие "ментальность народа". Стереотипы поведения, нравы, обычаи, взгляды, идеалы и т.п. Так вот. ИМХО, у среднеазиатских народов распространен идеал торговли и услуг. У кого больше, у кого - меньше. В разных сферах. Азербайджанцы имеют склонность к рыночной торговле. Узбеки - к уличному фаст-фуду. Таджики - просто услуги. НО, НЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!!! Т.е., они могут, конечно, поработать на стройке, но их душа будет стремиться или на рынок, или в чайхану, или в курьеры. Вот и получается, что мы завозим их на стройку, но предприниматель в их не вкладывается ВООБЩЕ НИКАК и не отвечает ВООБЩЕ НИКАК, а потому ему безразлично ,если мигрант, поработавши у него пару месяцев, сваливает на вольные хлеба. Предприниматель запросит еще мигрантов. На следующие пару-тройку месяцев. Мораль проста и ее изложил Бастрыкин: ответственность за мигрантов возложить на бизнесменов и НИ ПОД КАИМ соусом не продлевать/расширять квоту на мигрантов: ты завез на полгода 200 мигрантов - и раньше, чем через полгода тебе новую партию завезти не позволят. Контроль - пофамильно. НО!!! Искать и завозить не землеробов, мечтающих стать духанщиком, а тех, кому РЕАЛЬНО интересно строительство.