9 киношных клише, которыми кормят зрителя годами

В киношном мире все решается само собой: проблемы испаряются по щелчку пальцев, деньги сыплются как из рога изобилия, а усталость и несовершенства — это вы, пожалуйста, оставьте себе, нам на экране это все ни к чему.
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