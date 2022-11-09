В Коми звезду Героя России и орден Мужества передали родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции

Государственные награды родственникам российских военнослужащих передали глава Республики Коми Владимир Уйба и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии