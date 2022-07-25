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В Приморском крае проведена тренировка с подразделениями ЗРС С-400 «Триумф» Восточного военного округа

В Приморском крае проведена тренировка с подразделениями ЗРС С-400 «Триумф» Восточного военного округа

В ходе тренировки по ПВО расчеты С-400 отработали действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника и выполнили учебные (электронные) пуски ракет.

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