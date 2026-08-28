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Росавиация: в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля отменили ограничения

Росавиация: в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля отменили ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) в Telegram-канале.

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